الصحة تؤكد خلو موسم العمرة هذا العام من عدوى كورونا (فيديو)

مكة المكرمة(صدى):

أكد المدير التنفيذي لمستشفى آجياد للطوارئ، عبدالله الحارثي، أن الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة ما أكثر من 7500 حالة طبية خلال شهر رمضان في الحرم المكي.

وذكر أن الحالات الطبية تنوعت ما بين حالات إجهاد وأخرى قلبية نتيجة الازدحام خلال الحرم المكي خلال هذا العام، وفقا لما ذكره بقناة “العربية”.

وأضاف أن الوزارة جهزت المستشفى بسعة 52 سرير، ويخدم الجهة الجنوبية من الحرم المكي الشريف، لافتا إلى أن هناك 3 مراكز صحية داخل أروقة الحرم المكي الشريف.