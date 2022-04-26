شاهد.. مختص: صددنا في أرامكو هجوما إلكترونيا لا يزال حديث العالم حتى اليوم
كشف المتخصص في الأمن السيبراني ناصر الدوسري، عن تفاصيل التصدي في أرامكو لهجوم إلكتروني لايزال حديث العالم.
وقال ناصر الدوسري:”صددنا في أرامكو هجوما إلكترونيا لا يزال حديث العالم حتى اليوم”.
وأشار:”استطعنا التصدي للهجمات الإلكترونية ورفع توصيات معينة للشركات وبعدها اكتشفنا أن الثغرة المستخدمة موجودة في معظم معامل النفط بالعالم وأيضا بالمفاعلات النووية الأمريكية”.
فيديو | دموع وشوق وصبر ..
معتمر مصري: 15 عاما جمعت من خلالها مبلغ العمرة وزيارة المسجد الحرام #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/PKk9mzikHZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2022
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