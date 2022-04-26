شاهد.. مختص: صددنا في أرامكو هجوما إلكترونيا لا يزال حديث العالم حتى اليوم

الرياض(صدى):

كشف المتخصص في الأمن السيبراني ناصر الدوسري، عن تفاصيل التصدي في أرامكو لهجوم إلكتروني لايزال حديث العالم.

وقال ناصر الدوسري:”صددنا في أرامكو هجوما إلكترونيا لا يزال حديث العالم حتى اليوم”.

وأشار:”استطعنا التصدي للهجمات الإلكترونية ورفع توصيات معينة للشركات وبعدها اكتشفنا أن الثغرة المستخدمة موجودة في معظم معامل النفط بالعالم وأيضا بالمفاعلات النووية الأمريكية”.