بالفيديو.. مختص يفسر سبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

الرياض(صدى):

فسر المختص في قطاع الطيران، محمد البصراوي، سبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، مؤكدا أن هذا الارتفاع كان أيضا قبل جائحة كورونا.

وقال إن أسعار تذاكر مطار الدمام أعلى من تلك الموجودة في مطار البحرين، مضيفا أن الإشكالية تكمن في أسعار وتكاليف تشغيل المطارات، وذلك وفقا لما ذكره في قناة “العربية”.

وأكد أن عدم تشغيل كافة أسطول شركات الطيران وإيقاف جزء منها لعدم وجود كوادر مدربهم لتشغيلها بسبب خفض القوى البشرية العاملة أثناء الجائحة أثر على أسعار التذاكر.

ونوه المختص في قطاع الطيران بأن عدد العاملين في قطاع الطيران انخفض أثناء جائحة كورونا وبعض الشركات بدأت إجراءات توظيف جديدة.

#نشرة_الرابعة | المختص في قطاع الطيران محمد البصراوي: تكاليف المطارات في السعودية أعلى من دول أخرى الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران مؤخرا pic.twitter.com/bONr1w2iex — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 26, 2022