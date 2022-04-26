العناية بالعملاء تجيب على أبرز الاستفسارات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور

الرياض(صدى):

حرص حساب العناية بالعملاء، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، على الرد عن أبرز الأسئلة والاستفسارات الأسبوعية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وأجاب حساب العناية بالعملاء عن سؤال “كيف أصعد شكوى مالية على الدفعات في حال عدم ظهور الأيقونة في النظام”.. قائلا ” تظهر أيقونة شكوى مالية لجميع المستفيدين الذي صدرت لهم دفعات مالية إلا أن ذلك يكون خلال المدة المحددة نظاماً فقط وعند تجاوز المدة المحددة نظاماً تختفي هذه الأيقونة”.

ورداً على سؤال” عند قبول الاعتراض للمستفيد متى تدرج في الأهلية للضمان المطور ولماذا لا تدرج ضمن الأهلية بشكل مباشر “، قال” عندما تنتهي اللجنة من دراسة الاعتراض فإن نتيجة الدراسة ستظهر للمستفيد مباشرة وعندما تكون النتيجة مقبول نهائي، فسوف يدرج المستفيد ضمن قائمة الأسر المؤهلة التي يعلن عنها بشكل شهري ويعقب ذلك مباشرة صرف المعاش “.

وجاء سؤال مفاداه” ما الإجراء المتخذ في حال رفض الزيارة من قبل المستفيد “، ليرد حساب العناية بالعملاء قائلا” في حال رفض مقدم الطلب الزيارة أو رفضه تزويد الباحث الإجتماعي بالمعلومات التي يتطلب جمعها خلال الزيارة، فبعد ذلك عدولا عن طلب المعاش ويصرف النظر عن طلبه، وفي حال كان التأخر من الوزارة في إجراء زيارة المسكن لسبب لا يد لمقدم الطلب فيه، فيعد الطلب مقبولا لحين إجراء الزيارة “.