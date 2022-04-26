الجمارك يعلن عن مزاد لبيع بضائع منوعة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك⁩ عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز يوم الثلاثاء الموافق 10مايو المقبل.

وأوضحت الهيئة شروط الدخول للمزاد، ومنها دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

وأضافت أنه يجب على المشترى إخراج البضائع المباعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و 10 أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وأكدت أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وفق توجيهات وزارة الصحة، كما اشترطت لحضور المراد التسجيل المسبق لدى الجمرك.