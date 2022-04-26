قرابة 7500 سماعة.. أضخم نظام صوتي على وجه الأرض في المسجد الحرام (فيدبو)

مكة المكرمة(صدى):

يحتوي المسجد الحرام على أكبر نظام صوتي على مستوى العالم، حيث يتواجد به قرابة ٧٥٠٠ سماعة في شتى أنحاء وأروقة المسجد الحرام.

وقال المهندس معاذ الخالدي، مشرف بإدارة الأعمال الإلكترونية في المسجد الحرام :” بالنسبة للكادر التشغيلي لنظام الصوت يقارب ٦٥ موظف، يقومون بتشغيل النطام الصوتي على أكمل وجه”.

وأضاف ” يعمل النظام الصوتي من خلال لواقط متطورة بحساسية تتناسب مع استخدام المكان واستخدام أجهزة حديثة تتم إدارتها بواسطة متخصصين مدربين لأعلى مستوى، حيث تنتقل الإشارة الصوتية عبر تلك المنظومة للمتلقين من قاصدي بيت الله الحرام “.