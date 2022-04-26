بالفيديو.. اللواء سلمان الجميعي يوضح هل ستطبق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة؟

الرياض(صدى):

أوضح اللواء سلمان الجميعي مدير الإدارة العامة للمرور هل ستطبق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة؟ .

وقال اللواء سلمان :” سوف يتم النقاش على هذه المخالفات التي لها عواقب وخيمة على الطريق العام وعلى الحوادث المرورية والانفس والأرواح”.

وأضاف ” بعد انتهاء إجراءات الاجتماعات وتحديد الإجراءات المنطقية لتتم بطريقة إلكترونية قريبا، حيث تشمل المخالفات الحديثة أما القديمة فلا تشملها، حيث يكون أمام المواطن أو المقيم ٤٥ يوم لتسديد قيمة المخالفة المرورية بناءا على هذا التعديل “.