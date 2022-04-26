شاهد.. الحبيب يتقمص شخصية عبدالحليم حافظ في ” ستوديو 22 ” الساخر
أظهر مقطع فيديو، الفنان حبيب الحبيب ، يقلد الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، في برنامج ستوديو 22 الساخر.
وبدا في الفيديو، حبيب الحبيب يؤدي أغنية زي الهوا يا حبيبي، كما ظهر مرتديا نفس إطلالة العندليب على المسرح أثناء أداء الأغنية وتسريحة شعره.
ورصد الفيديو، تقليد حبيب الحبيب لشخصية عبدالحليم حافظ وطريقته في الغناء وتقليده لحركات يده.
زي الهوا يا حبيبي زي الهوا#ستوديو22#رمضان_يجمعنا#MBC1
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— MBC1 (@mbc1) April 26, 2022
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