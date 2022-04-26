شركة المياه الوطنية تعلن فرص تدريب على رأس العمل لحديثي التخرج

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عن توفر فرص تدريب على رأس العمل لحديثي التخرج بالرياض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت الفرص التدريبية المتاحة :

1- مُحلل إدارة البيانات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).

2- أخصائي التعويضات والمزايا:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/25هـ الموافق 2022/04/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع.

1- مُحلل إدارة البيانات:

هنا

2- أخصائي التعويضات والمزايا

هنا