شركة المياه الوطنية تعلن فرص تدريب على رأس العمل لحديثي التخرج
أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عن توفر فرص تدريب على رأس العمل لحديثي التخرج بالرياض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضحت الفرص التدريبية المتاحة :
1- مُحلل إدارة البيانات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).
2- أخصائي التعويضات والمزايا:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/25هـ الموافق 2022/04/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع.
1- مُحلل إدارة البيانات:
هنا
2- أخصائي التعويضات والمزايا
هنا
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