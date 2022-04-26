الدويش : العقوبات بقضية كنو و حمدالله لن تؤثر على ترتيب الدوري

نواف السالم(صدى):

أكد الناقد الرياضي، محمد الدويش، أن أي عقوبات ستصدر بشأن لاعب نادي الهلال، محمد كنو، ولاعب نادي النصر السابق والاتحاد حاليا، عبدالرزاق حمدالله لن تؤثر في ترتيب الأندية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “الدويش”:”للمرة العاشرة أقول لايوجد بلائحة الاحتراف عقوبة خصم نقاط ولا تهبيط”، وذلك وفقا لما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.

وأكد أن العقوبات بقضية كنو وقضية حمدالله لو تقررت فلن تؤثر على الترتيب، مضيفا أن الدوري في الملعب وليس في المكتب.