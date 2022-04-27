أخوة يقيمون سنويا إفطار صائم بمنزلهم صدقة جارية لأبيهم المتوفى منذ 13 عاما

عادل الحربي(صدى):

حرص أبناء المواطن “السهلي” يقيمون سنويا إفطار صائم للجاليات بمنزلهم صدقة جارية لأبيهم المتوفى، وذلك منذ 13 عاما.

وذكر خالد السهلي أن بعد وفاة والدهم في 2009 قرر أخوته عمل إفطار صائم في رمضان ،وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد أنهم ظلوا منذ 2010 في عمل هذا الإفطار للجاليات كصدقة جارية لأبيهم، مضيفا أنهم سيواصلون على هذه الأمر طوال حياتهم.