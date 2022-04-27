المستشفى التخصصي يوضح الطريقة الصحيحة لإستخدام الدواء لدى الأطفال والرضع

أميرة خالد(صدى):

أوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي طريقة الاستخدام الآمن للأدوية لدى الرضع والأطفال.

وقال أن مقدار الجرعة الدوائية يكون حسب وزن الطفل وعمره ومحيط جسمه، بعكس البالغين الذين تكون الجرعة لديهم غالباً ثابتة.

وأكد على ضرورة حفظ الأدوية في مكان آمن وبعيد عن متناول الأطفال، مع قراءة النشرة الداخلية لمعرفة تعليمات الحفظ، لأن بعض الأدوية يتطلب حفظها في الثلاجة بعد الفتح ولها تاريخ صلاحية محدد.

وناشد بضرورة استشارة الطبيب بشأن الأدوية التي يمكن خلطها مع الحليب أو المشروبات أو الأطعمة والتي لا يمكن خلطها، وكذلك إعطاء الدواء بشكل صحيح والتأكد من وحدة القياس واستخدام الأداة المرفقة مع الدواء.