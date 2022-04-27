المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية يعلن بدء التسجيل في برنامج كوادر

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بمحافظة جدة بدء التسجيل في برنامج السلامة والصحة المهنية (كوادر)، لكلا الجنسين لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

وأوضح المعهد شروط التقدم للوظيفة :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

3- التسجيل في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

4- ألا يكون طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجلاً تجارياً أو يتقاضى راتباً تقاعدياً.

5- ألا يكون قد سبق له أن استفاد من برامج التدريب المحددة للبرنامجين ممارس أو محترف.

6- المؤهل المطلوب لكل برنامج:

– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم – لبرنامج (ممارس).

– شهادة البكالوريوس – لبرنامج (محترف).

وأشار إلى أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/25هـ الموافق 2022/04/26م، من خلال الموقع

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