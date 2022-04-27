المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية يعلن بدء التسجيل في برنامج كوادر
أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بمحافظة جدة بدء التسجيل في برنامج السلامة والصحة المهنية (كوادر)، لكلا الجنسين لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
وأوضح المعهد شروط التقدم للوظيفة :
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
3- التسجيل في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
4- ألا يكون طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجلاً تجارياً أو يتقاضى راتباً تقاعدياً.
5- ألا يكون قد سبق له أن استفاد من برامج التدريب المحددة للبرنامجين ممارس أو محترف.
6- المؤهل المطلوب لكل برنامج:
– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم – لبرنامج (ممارس).
– شهادة البكالوريوس – لبرنامج (محترف).
وأشار إلى أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/25هـ الموافق 2022/04/26م، من خلال الموقع
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