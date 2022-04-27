عبدالله رديف ينضم لتدريبات الهلال قبل مواجهة الريان القطري

ماجد محمد(صدى):

أنهى نادي الهلال، مساء أمس، تحضيراته الميدانية؛ استعدادا للقاء “الريان القطري”، وشارك اللاعب عبدالله رديف في التدريبات الجماعية؛ وذلـك بعـد أن أنهـى برنامجه التأهيلي.

وتـركـزت الـحصة التدريبية على الجوانب الـفنية والتكتيكية، كما شرح المدير الفنـي “رامون دياز” عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

واختتم “دياز” المران بمناورة فنيـة على جزء مـن مسـاحة الملعب، وبعدها توجه اللاعبون فـور نهاية المران لأحد الفنادق تأهبا لمواجهة الريان.