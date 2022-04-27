أبطال آسيا.. ‏الشباب يكسب الجزيرة بثنائية والتعاون يودع دور المجموعات

نواف السالم(صدى):

فاز الشباب على الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء في الجولة الختامية للمجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.

وسجل هدفي المباراة جون ماري في الدقيقة 68، باولينهو في الدقيقة 88.

وبذلك الفوز عزز الشباب صدارته للمجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بينما توقف رصيد الجزيرة عند 4 نقاط في المركز الأخير.

‏في المقابل خسر التعاون أمام باختاكور الأوزبكي بنتيجة 4-5 ليخرج بذلك من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.