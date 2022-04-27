العواجي يكشف تلقيه رشوة بـ 500 مليون لتنفيذ مشروع مركز المعلومات الوطني

عادل الحربي(صدى):

تحدث وكيل وزارة الداخلية السابق، الدكتور إبراهيم العواجي عن تفاصيل واقعة رفضه لرشوة بقيمة 500 مليون من أجل تسهيل عرض لصالح شركة فرنسية بأكثر من 7 مليار لتنفيذ مشروع مركز المعلومات الوطني.

وقال العواجي خلال برنامج الليوان، إنه قبل 46 سنة، طلب منه الأمير نايف إنشاء مركز للمعلومات، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت كانت الحاجة لمختصين.

وأضاف: شركة فرنسية مختصة مشهورة جيبناها بدأنا معهم وهدرنا وقت، مشروعهم تكلف 7 مليار في ذلك الوقت، وجاء مندوب فرنسي وأبلغني أنهم يريدون حل المسألة وعرض علي 500 مليون رشوة للتسهيل.

وتابع: كلمت حينها المدير العام وقلت له هذا الفرنسي ما يبات بكرة في المملكة، وكلمت الوكيل كان رجلا فاضلا واخبرته بالمشكلة، وجلست معه وقال لي من اللحظة دي انفض يدي منهم، ثم اقترحت وقتها أن الرئيس الفرنسي يرسل شخص يثق فيه يحسم الموضوع، وتمت الموافقة.