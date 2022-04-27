صورة..أول ظهور للبكيري بعد إجرائه عملية بالقلب

ماجد محمد(صدى):

خرج الإعلامي الرياضي محمد البكيري مطمئنا الجميع على حالته الصحية بعد إجرائه عملية قلب مفتوح قبل أيام.

ونشر البكيري، الثلاثاء، صورة له برفقة طبيبه المعالج من داخل الغرفة التي يتواجد بها في المستشفى، معلقا: بعد فضل الله وإحسانه، ولله الحمد، ثم الدكتور وليد أبو خضير، رئيس جمعية أطباء القلب السعودية، الأفضل في تخصصه، نجحت عملية القلب المفتوح التي تم إجراؤها لقلب حمَّلته أكثر مما يحتمل.

وأضاف: أطمنكم، الوضع الصحي في تحسن، إن شاء الله، وممتن لسؤالكم ودعواتكم الطيبة التي كان لها أكبر الأثر معنويًا.