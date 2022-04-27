فيديو..الرئيس السيسي: لو كنت تآمرت على مرسي يبقى تآمرت على مصر

القاهرة(صدى):

علق فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الأحداث التي تناولها مسلسل الاختيار، مؤكدا أن ما عرضه المسلسل هو ما حدث في الواقع في ذلك الوقت.

وقال الرئيس السيسي: ما جاء في مسلسل الاختيار 3 حقيقي و وثق تلك الفترة -فترة حكم الإخوان في مصر-، وعن دعمه للرئيس الراحل محمد مرسي، أكد أنه رغم الاختلاف في السياسات إلا أنه لم يتم التآمر على الرئيس وقتها.

وأضاف: لو تآمرت على محمد مرسي بعد ما تولى الحكم يعني تآمرت على مصر، أنا كنت بقف مع مصر.

جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال حفل الإفطار السنوي للأسرة المصرية، بحضور عدد كبير من المسؤولين المصريين.