العواجي يروي ردة فعل الأمير نايف بعدما شق مواطن ثوبه أمامه

عادل الحربي(صدى):

أكد وكيل وزارة الداخلية السابق، الدكتور إبراهيم العواجي، أن وزير الداخلية الأمير نايف رحمه الله، كان يمتلك ذكاءا اجتماعيا، ومستمعا جيدا.

وروى العواجي خلال برنامج الليوان، قصة مواطن شق ثوبه أمام وزير الداخلية الأمير نايف قائلا: كان نهاية الدوام، وما في ناس، وكان في إخوان من البادية ، فجأة انقضوا علينا.

وتابع: قال أحدهم ياولد عبدالعزيز يا قر جيبي جره وشق ثوبه، مشيرا إلى أن الأمير رد مازحا بقوله: وأراك لابس الثوب الزين تحت ،بكل هدوء، وعطاني معاملته واخترت اثنين محققين واتضح أنه ذلك المواطن بعيد عن الحق.

وأضاف: اللي ملفت للنظر أنه ما يغضب، وإذا غضب لا يظهر غضبه، إضافة لكونه مستمع جيد، الله يرحمه له صفات فعلا مناسبة لعمله.