محمد عبده عن فترة التيارات المتشددة: تلامذة الدعاة كانوا كمشجعي الأندية

الرياض(صدى):

روى فنان العرب محمد عبده، عن معاناته والهجوم ضده في فترة التيارات المتشددة بالمملكة، كونه أحد صناع التاريخ الفني.

وقال محمد عبده خلال برنامج مراحل: اللي صار في تلك الفترة لم يكن مسؤول عنه رجال الدين فقط لكن المجتمع ككل كان مشترك فيها.

وأضاف: في فترة عملنا أنا ومحمد علي كلاي دعاية لشركة من الشركات وأنا كنت في قسم الصوتيات والمرئيات وذهبت لأمريكا وعملت عمل دعائي كبير، ولما جيت كل دعاياتي في الشارع شخبطوا عليها وكلاي عريان وبجسمه وما حد مسكه.

وتابع: إذًا مجتمعنا كان مشارك في تلك المأساة، والدعاة كان لهم جماهيرية كل شخص منهم كان خلفه جمهور مثل جماهير الهلال والاتحاد وغيرها، وكانوا مؤثرين بشكل كبير.

وبسؤاله عن أشخاص مدين بالاعتذار لهم خلال حياته، قال عبده:أعتذر إلى الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز وآخرون رحلوا سألقاهم في الدار الآخرة، أرجو أن يسامحوني والإنسان خطاء، أسأل الله السماح والمغفرة وأتمنى أتقابل معهم وما يكون بيننا إلا السماح.