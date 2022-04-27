تعليق الغذاء والدواء على أزمة الإندومي بعد قرار سحبها من مصر

الرياض(صدى):

علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء على قرار مصر بسحب الشيعرية سريعة التحضير -الإندومي-،لاحتوائها على نسبة من المواد الخطرة.

وردت الهيئة على استفسار أحد الأشخاص حول ما إذا كان ذلك الأمر ينطبق على الإندومي في المملكة.

وأكدت الهيئة أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية المعروضة في الأسواق تخضع لاشتراطاتها، وأنها تتابع جميع المنتجات الغذائية المستوردة قبل وأثناء وصولها إلى المملكة، للتأكد من مأمونيتها ومن المواصفات القياسية المعتمدة.

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر قد منحت شركة إندومي مهلة 48 ساعة لسحب منتجاتها من الأسواق، بعدما اتضح وجود نسبة مواد خطرة في البهارات الخاصة بها.