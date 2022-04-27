العواجي: لا أحب النظام الأمريكي

علي القحطاني (صدى):

رأى وكيل وزارة الداخلية السابق، الدكتور إبراهيم العواجي، أن أمريكا نقسم لجزئين منفصلين وهما الشعب والحكومة.

وأجاب العواجي على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر حول ما إذا كان لايحب أمريكا، مستشهدا بقصيدة قديمة له كتبها عن الدولار، ووصفه فيها بـ الورق العاهر الساحر.

وقال العواجي: المجتمع الأمريكي كناس بسطاء وأصدقاء وسهل التعامل معهم وناس طيبين، لكن الحكومة الأمريكية والنظام الأمريكي يحكمه قوى ذات أهداف ثقافية كبيرة تسعى لإذابة الشعوب في بوتقة القيم الأمريكية ولذلك أنا فعلا لا أحب النظام الأمريكي لكن الشعب ليس له علاقة.