بالفيديو.. الرزيحان: الهلال كبير الأندية الثلاثة الكبار والنصر ليس من ضمنهم

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، أن هناك قياسين لتصنيف الأندية الكبيرة على مستوى الكرة السعودية.

وأوضح بندر الرزيحان، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن هناك من يقول أن هناك أربعة أندية كبار في المملكة هم الاتحاد والأهلي والشباب والنصر، والهلال هو كبير هذه الأندية الأربعة.

وقال الرزيحان، أن القياس الثاني لتصنيف الأندية الكبار يقول بأنهم 3 أندية فقط هم الكبار ولا يوجد غيرهم وهم الهلال والاتحاد والأهلي، وذلك استنادا إلى أن هذه الأندية الثلاثة لم يسبق لها اللعب في الدرجة الأدنى.