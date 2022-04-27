مستشفى الملك فيصل يوفر وظائف شاغرة

الرياض(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

وذكرت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تصوير أشعة مقطعية (الرياض)، كبير التقنيين الطبيين (الرياض)، أخصائي علاج تنفسي (الرياض)، أخصائي مختبر (الرياض)، مساعد بالعناية التنفسية (الرياض)، مساعد مشرف خدمات النظافة (الرياض)، مساعد ثانٍ سلسلة الإمدادات (الرياض)، كبير السكرتاريين (الرياض)، مساعد إداري ثانٍ (الرياض)، سكرتير أول (الرياض)، ميكانيكي تدفئة تبريد وتكييف (الرياض)، فني ثانٍ/ امداد غرف العمليات (المدينة المنورة)، سكرتير أول (جدة).

وأشارت إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 26 مايو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مستشفى الملك فيصل