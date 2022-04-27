الشمام والبطيخ الأحمر غذاء متوازن لصحة الجسم

أميرة خالد(صدى):

أوضحت أخصائية الغدد الصماء الروسية، زهرة بافلوفا، أي من المنتجين الصيفيين الشهيرين البطيخ والشمام أكثر أهمية للجسم.

وقالت :” أنَّ البطيخ الأحمر والشمام يحتويان تقريباً على نفس الكمية من العناصر المفيدة مثل الحديد والماغنيسيوم والفوسفور”.

وأضافت على تيليجرام :” ومع ذلك، فإنَّ البطيخ له تأثير مدر للبول، وبالتالي، إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

وتابعت:” الشمام يحتوي على نسبة عالية من الألياف، بما يقدر بحوالي مرتين ونصف أكثر من البطيخ، لذلك لا تفرط في تناوله حتى لا تصاب بالاسهال “.

وأوضحت أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من مادة الليكوبين، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الأوعية الدموية من التصلب، كما يساعد في الحفاظ على حدة البصر .

وأشارت إلى أنَّ الشمام يحتوي على فيتامين C أكثر بأربعة أضعاف من البطيخ، لذلك فهو مهم جداً، ويؤدي تناوله لانتاج هرمونات السعادة بالجسم .