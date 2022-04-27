طبيبة نفسية بالمحكمة: آمبر هيرد تُعاني من اضطراب الشخصية

أميرة خالد(صدى):

تستمر جلسات محاكمة قضية التشهير التي تقدم بها نجم هووليود جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد والتي تتهمه بالعنف الأسري.

وتطورت القضية بين الطرفين حيث أكدت الطبيبة النفسية في المحكمة التي تقييم حالة “آمبر” النفسية، أن الأخير تعاني من اضطراب الشخصية الحدية واضطراب الشخصية الهيسترية.

وكان العالمي جوني ديب قد صرح خلال شهادته في دعوى التشهير الأمريكية، أنه كان ضحية للعنف المنزلي أيضًا من قبل آمبر هيرد والتي كانت تعمل على إبعاد الأدوية عنه وتتعمد إهانته.