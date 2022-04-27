سعود الطبية تقدم نصائح مهمة للمكممين ومرضى ارتجاع المريء

الرياض(صدى):

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح للمكممين ومرضى ارتجاع المريء، يجب اتباعها في شهر رمضان.

حيث أشارت إلى أهمية متابعة المكممين (الذين أجروا جراحة لإنقاص الوزن)، مع الطبيب وتناول الأدوية والفيتامينات، واتباع نظام غذائي جيد .

ونصحت مرضى ارتجاع المريء بتناول الأدوية قبل وجبة الإفطار مباشرة، أو قبل ساعة من وجبة السحور، مع الحرص على أخذ الوجبات متباعدة وبكميات قليلة.

وحثّت على تجنب بعض المأكولات التي تثير احتمالية الارتجاع، وتناول وجبة السحور قبل ساعة من النوم، وكذلك النوم في مستوى عالٍ.