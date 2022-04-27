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مؤسسة النحل الجوال توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات

مؤسسة النحل الجوال توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مؤسسة النحل الجوال عن توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات بمحافظة جدة “الحمداني” للسعوديين، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– بائع.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- ان يكون قريب من موقع العمل.

تفاصيل العمل:

1- الراتب (4,000 ريال).
2- الدوام (فترتين) بمعدل (8 ساعات يومياً).
3- يوم راحة في الأسبوع.
التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/09/26هـ الموافق 2022/04/27م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة وتوضيح المدينة والحي السكني في عنوان البريد:

[email protected]

 


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