مؤسسة النحل الجوال توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مؤسسة النحل الجوال عن توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات بمحافظة جدة “الحمداني” للسعوديين، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– بائع.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- ان يكون قريب من موقع العمل.

تفاصيل العمل:

1- الراتب (4,000 ريال).

2- الدوام (فترتين) بمعدل (8 ساعات يومياً).

3- يوم راحة في الأسبوع.

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/09/26هـ الموافق 2022/04/27م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة وتوضيح المدينة والحي السكني في عنوان البريد:

[email protected]