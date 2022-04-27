مؤسسة النحل الجوال توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات
كشفت مؤسسة النحل الجوال عن توفر وظائف شاغرة بمجال المبيعات بمحافظة جدة “الحمداني” للسعوديين، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– بائع.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- ان يكون قريب من موقع العمل.
تفاصيل العمل:
1- الراتب (4,000 ريال).
2- الدوام (فترتين) بمعدل (8 ساعات يومياً).
3- يوم راحة في الأسبوع.
التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/09/26هـ الموافق 2022/04/27م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة وتوضيح المدينة والحي السكني في عنوان البريد:
اترك تعليقاً