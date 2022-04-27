شاب يقتل والدته بسبب خلافات أسرية

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة عين شمس بمصر واقعة قتل بشعة، حيث أقدم شاب على قتل والدته وإصابة خاله بعد تعديه عليهما بشاكوش، وفور إبلاغ الأجهزة الأمنية أخطرت النيابة العامة للتحقيق بالواقعة.

وبالمتابعة والتحريات تبين مصرع «ل. م. م» في العقد السادس من عمرها، ربة منزل، وإصابة خاله بكسور فى عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة.

وعلى الفور تم ضبط المتهم وحبسه، وبيّنت تحقيقات النيابة العامة بأن الواقعة كانت بسبب خلافات أسرية بينهم، وأن المتهم دائم التعدي على والدته بالضرب.