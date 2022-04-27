وصفات طبيعية من الكركم لتفتيح البشرة قبل العيد

أميرة خالد(صدى):

يعد الكركم أحد المكونات الطبيعية التي تلجأ إليها النساء من أجل الخلطات الطبيعية للتخلص من التصبغات واسمرار البشرة لتصبح نضرة ومشرقة، ونستعرض في هذا السياق أبرز الوصفات الجمالية بالكركم.

خلطة الكركم والليمون الحامض

أخلطي ملعقتين كبيرتين من الكركم مع كمية مناسبة من عصير الليمون الطازج، حتى تحصلين على خليط كريمي.

قومي بتطبيق المزيج على بشرة وجهك وأتركيه لمدة 10 دقائق، بعدها نظفي وجهك بالغسول المناسب لبشرتك وأشطفيه بالماء الدافئ للحصول على بشرة

خلطة الكركم واللبن

إمزجي نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من اللبن، حتى تصبح المكونات متجانسة ومتماسكة. بعدها طبقي على بشرة وجهك وأتركيها لمدة 30 دقيقة.

نظفي بشرتك بالغسول الملائم، ثم أشطفيه بالماء الفاتر. كرري هذه الخلطة 3 مرات أسبوعياً حتى تلاحظين الفرق وتحصلين على بشرة أفتح.

خلطة الكركم وماء الورد

أخلطي الكركم مع ماء الورد وقومي بتطبيق الخليط على وجهك فهو يعطي نضارة وتفتيح للبشرة.

يجب التنبيه بضرورة تطبيق هذه الوصفات على اليد قبل الوجه للتأكد من أن البشرة لا تعاني من أي حساسية منها.