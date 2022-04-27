مشهد تشييع جنازة ضحايا حريق صفوى

علي القحطاني(صدى):

كشفت عائلة ضحايا حريق مدينة صفوى مساء أمس الاثنين انتهاء إجراءات التشريح الجنائي لضحاياهم، في الحادثة التي راح ضحيتها أحد أفراد العائلة، بعدما أشعل إبنهم النار بهم .

وشيعت حشود غفيرة ضحايا الحريق الذي التهم أسرة من والدين وابن وابنة، إلى مثواهم الأخير، وشاركوا المشيعون من مختلف محافظات المنطقة الشرقية عصر أمس الثلاثاء، في دفن الضحايا الأربعة في مقبرة صفوى، والتي جُهزت لتكون مقبرة جماعية لهم.

ونفى الابن الأكبر للعائلة أن يكون شقيقه الجاني عانى من أمراض نفسية دفعته إلى إشعال الحريق في أسرته .

وقال:” لقد أضرم شقيقي النار بكامل إرادته، وحدث أن هدد قبل الحادثة عدة مرات بإضرام النار في أسرته، خلال نوبات من العنف والغضب صادرة منه، ولم يكن انفعاله يوم الحادثة غير متوقع.

وأضاف :” أن الأسرة لم تكن على علم بتعاطي شقيقه لمادة الميثامفيتامين “الشبو” التي أثبتت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية في بيان أصدرته”.

وأوضح أن ” الشبو” كان دافعا إضافيا، حيث إنه يعاني منذ طفولته من اضطراب سلوكي “فرط الحركة ADHD” والذي يجعله في حالة عنف وغضب مع الجميع.

وعن تفاصيل الواقعة أكد أن والده ووالدته وشقيقه وشقيقته المنكوبين احتموا من شقيقه في إحدى الغرف الخلفية للمنزل، علاوة على محاولاتهم كسبه في مفاوضات طويلة، وما كان منه إلا حبسهم فيها بكسر مقبض الباب من الخارج وسكب مادة البنزين على الباب والسجاد، الأمر الذي استغرق منه 45 دقيقة.

وتابع الإبن:” بأنه كان في هذه الأثناء يحاول الاستعانة بالشرطة، إلا أن الحريق كان قد انتشر بشكل كثيف.

ومن جانبها أعلنت شرطة المنطقة الشرقية بالمملكة القبض على مرتكب الجريمة الجنائية بإضرام النار بأسرته في منزلهم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.