بالفيديو.. موديل مصرية تستغيث من أهل زوجها: جردوني من ملابسي

القاهرة(صدى):

ظهرت الموديل المصرية تمارا طارق وهي تستغيث من أهل زوجها، بعد الهجوم عليها داخل منزلها وتكسير أثاث منزلها.

وأطلقت تمارا طارق بثا مباشرا من داخل منزلها وهي تصرخ وتبكي وتحكي عما فعلته سلفتها فيها وبمنزلها وتدمير أثاثه، قائلة أن زوجة شقيق زوجها هي من فعلت ذلك بها وبمنزلها بعدما استعانت بأخريات.

وأشارت إلى أن المشكلة بينهما منذ بداية زواجها، لحسن معاملة زوجها لها، ما جعل «سلفتها» تشعر بالغيرة، مضيفة: “جردوني من ملابسي وصوروني ونشروا صوري على الفيسبوك” .