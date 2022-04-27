مواصفات مرسيدس e200 موديل 2021 وسعرها بالمملكة

برلين(صدى):

أطلقت العلامة الالمانية مرسيدس العام الماضى النسخة الاحدث من طراز e200 كموديل 2021 ، والتى لاقت إعجاب الكثير من الجمهور السعودي.

حيث تتميز سيارة مرسيدس e200 موديل 2021 السيدان متوسطة الحجم بمقصورة انيقة واداء رياضي مع محرك قوي، وتصميم رياضى خارق كالعادة من الصانع الالمانى .

وتأتي السيارة بتصميم كوبيه أو سيدان بهيكل متوسط الحجم وتتميز الواجهة الأمامية بقبب ديناميكي، وتصميم عريض الجوانب في الخلف مع مصابيح خلفية منقسمة.

وتتوفر مرسيدس e200 موديل 2021 مع العديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق ، من بينها فرامل مانعة للانغلاق ، و نظام الثبات الإلكتروني، وجاءت بسعر 190,000 ريال سعودي.