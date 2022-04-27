السيسي يفضح أكاذيب الإخوان في تسريب جديد بـ الاختيار

القاهرة(صدى):

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تسريبات جديدة بمسلسل “الاختيار 3″، أن الإعلام الخاص بالإسلاميين به كذب وتلفيق وفتنة؛ حيث كشف التسريب جلسة جمعت الرئيس السيسي بخيرت الشاطر نائب المرشد، وذلك خلال فترة حكم الإخوان.

ودار حوار بينهما أكد فيه السيسي بلهجة واضحة وحادة أن الإعلام الخاص بالإسلاميين به كذب وتلفيق وفتنة، وأن الدولة في ذلك الوقت ستقوم بضبط أدائه متسائلا في استنكار: هل هذا هو ما ينتظره المواطنون من القوة القادرة والفاعلة التي جاءت بعد ثورة يناير من العام 2011، والمحسوبة على التيار الإسلامي.

وأضاف السيسي: هذه أول مرة نسمع ونشاهد ما يفعله ويقوله الإسلاميون داعيا الدكتور سعد الكتاتني قيادي الإخوان الذي كان حاضرا الجلسة ورئيس حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان في تلك الفترة إلى التوقف عن التعامل بأدبيات وثقافة الماضي، حتى يمكن للمواطنين أن يعطونهم وزنهم الحقيقي.

وذكر خيرت الشاطر، نوايا الجماعة تجاه رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وقال إن القنوات الفضائية الرئيسية مملوكة لعدد من رجال الأعمال، وهؤلاء استفادوا من النظام السابق -يقصد نظام مبارك – معربا عن قناعاته بأنهم ليسوا أصحاب مصلحة في استقرار البلد، وأن من مصلحتهم أن تسير الأمور في اتجاه الفوضى وعدم الاستقرار، متهما إياهم بأنهم ربما يكونون مخترقين من الخارج أو موجهين من بعض الأجهزة.

ومن الجدير بالذكر، أن مسلسل “الاختيار 3” من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبرى فواز، وجمال سليمان، ومحمد رياض، وإيمان العاصي، وهيدي كرم، وسمر مرسي، ونور محمود، وخالد زكي، ومنى عبد الغني، ومفيد عاشور، وأمير المصري، ومحمود البزاوي.