شركة أرامكس توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكس “Aramex”، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من “الرياض، والدمام” وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

– مشرف العمليات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص نظم الهندسة الصناعية.

– مدير المحاسبة (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 إبريل 2022م من خلال رابط الموقع.