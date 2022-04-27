امرأة تلتقي بشبيه زوجها صدفة

أميرة خالد(صدى):

دُهشت امراة من أستراليا وأصيبت بحالة الذهول، عندما مر بجانبها رجل في صالة الألعاب الرياضية، حيث بدا شكله متطابقاً جدًا مع شكل زوجها.

وشاركت روز بيكسي،اكتشافها عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تيك توك“، وقالت :” وجدت شبيه زوجي في صالة الألعاب الرياضية، حتى طفلنا لا يستطيع التمييز بينهما”.

ونشرت روز مقطع فيديو لزوجها كاليب وهو يصطحب طفلهما إلى صالة الألعاب الرياضية لمقابلة شبيهه، وكتبت عليه:” هناك رجل في صالة الألعاب الرياضية يشبه زوجي كاليب، ونحن على وشك اصطحاب طفلنا لمعرفة ما إذا كان يمكنه معرفة الفرق بينهما.

وأبان الفيديو الزوجان وطفلهما وهم يدخلون صالة الألعاب الرياضية، حيث كان الشبيه ويدعى آندي في انتظارهم، حيث سيطر على الرجلان حالة من الضحك وهما يتعجبان من أوجه التشابه بينهما .