بالفيديو.. سقوط كثيف لحبات البرد في أملج

تبوك(صدى):

وثق مقطع فيديو، بردية كثيفة شمال غرب العيص شرق أملج في منطقة تبوك، اليوم الأربعاء.

وأظهر الفيديو، سقوط حبات البرد بغزارة؛ حيث غطت الشوارع التي اكتست بالبياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة متهيئة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية والاجزاء الغربية من منطقة الرياض يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب المملكة.