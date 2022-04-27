مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف إدارية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية عبر موقعه الالكتروني، عن إتاحة وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.

وأوضح أن العمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية، وفق المسيات الآتية :

أخصائي أول الاتصالات الرقمية، أخصائي التخدير.

أخصائي أمراض الرئة، طبيب أمراض القلب، مساعد محلل الأعمال.

وأضاف :” أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 إبريل 2022م.

وأشار إلى الدخول على الرابط التالي للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: هنا