بالفيديو.. انهيار جزئي لسقف مسجد خلال صلاة التراويح بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة انهيار جزئي لسقف أحد مساجد الكويت أثناء أداء المصلون صلاة التراويح والقيام أمس الثلاثاء.

وانهار جزء من ديكور سقف المسجد وسقط على الأرض دون أن يصاب أي من المصلين بأذى، حيث توقف الإمام عن إتمام الصلاة للحظات.

واتخذ القائمون على المسجد إجراءات احتياطية قبل انهيار الديكور بيومٍ واحد كإجراء احترازي عقب سماعهم صوتا من أعلى السقف وتوقعهم انهياره.

ودفعهم ذلك الأمر لوضع سور عزل جزءا من المسجد لمنع وقوف المصلين أسفل الديكور الذي انهار لاحقاً.