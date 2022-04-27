البيئة تُطلق مشروع خدمات تأهيل المستفيدين في قطاع الثروة الحيوانية

الرياض(صدى):

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع تقديم خدمات تأهيل المستفيدين في قطاع الثروة الحيوانية “الأغنام” في جميع مناطق المملكة.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن المشروع يستهدف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءة مربيّ الأغنام من الجنسين في مختلف مناطق المملكة، بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 التي ركّزت على تأهيل العنصر البشري الذي هو أساس بناء الاقتصاد الوطني.

ودعا مدير عام الإدارة العامة للإنتاج الحيواني في الوزارة الدكتور العربي العميم، الراغبين بالتسجيل بالبرنامج التدريبي زيارة الرابط التالي: ‏ هنا ، وإتمام عملية التسجيل، مشيرًا إلى أن مدة التسجيل متاحة لمدة شهر.