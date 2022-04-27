أبرز الأمراض التي تتسبب في تساقط الشعر

أميرة خالد(صدى):

يعتبر تساقط الشعر أزمة كبيرة يعاني منها الكثير من النساء ، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء فيمكنكِ أن تأخذي الحذر من بعض الأمراض التى قد تتسبب في تساقط الشعر، وتتمثل فيما يلي:

فقر الدم: يمكن أن يتسبب فقر الدم (خلايا الدم الحمراء المنخفضة) في نقص الأكسجين في أجزاء من الجسم، مما يؤدي إلى الخمول وآلام العضلات وتساقط الشعر.

مرض هودكنز: هو نوع من السرطان يصيب الغدد الليمفاوية ويؤثر على حالة الشعر نتيجة خضوعه للعلاج، حيث يحدث تساقط الشعر.

ضعف الغدة النخامية: تتحكم الغدة النخامية في عدد من الوظائف الحيوية في الجسم وإن حدث خلل في تلك الوظائف، يمكن أن يحدث تساقط للشعر.

ويؤدي النظام االغذائي غير المتوازن والاعتماد على نوع معين من الطعام إلى نقص في كمية الطعام التي تصل إلى فروة الرأس، وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر من الأمام.