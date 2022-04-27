بالفيديو.. المطلق: يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر من بداية رمضان

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة العلماء، على إجازة التوكيل في إخراج زكاة الفطر من بداية شهر رمضان .

وأوضح” المطلق” أن الله يسر في هذه الأيام منصة تبرع وطنية تَتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتهدف إلى إيصال الزكوات إلى الفقراء في وقتها، قائلاً :” أنها تتمنى منكم أن تقدموا التوكيل، وتعدكم بتأخر التوزيع عن الوقت المحدد، ولن توزع إلا قبل العيد بيوم أو يومين “.

وتابع :” أخي أنت أمام منصة تقنية توصل تبرعك إلى المحتاج بعناية ودقة يقوم عليها إخوة أفاضل وتحكمها حوكمة جيدة “.

وأضاف :” أن الإنسان كان قبل هذه المنصة يأخذ زكاتة ويعطيها لأقرب شخص بالشارع “، مُشيرًا أننا الآن نثق أن زكاتنا تصل إلى الفقير الذي يأكلها ويستفيد منها، وفقًا لما جاء على قناة الرسالة .