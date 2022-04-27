شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على المصلين والمعتمرين في المسجد النبوي 

الرياض(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة على المصلين والمعتمرين في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وبدا في الفيديو، استمرار هطول الأمطار في بقاع وساحات مختلفة من الحرم النبوي الشريف.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن عن استمرار الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة في معظم محافظات منطقة المدينة المنورة.