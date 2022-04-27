شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على المصلين والمعتمرين في المسجد النبوي
أظهر مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة على المصلين والمعتمرين في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
وبدا في الفيديو، استمرار هطول الأمطار في بقاع وساحات مختلفة من الحرم النبوي الشريف.
وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن عن استمرار الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة في معظم محافظات منطقة المدينة المنورة.
فيديو | هطول #أمطار غزيرة على #المسجد_النبوي الشريف#الإخبارية#أمطار_المدينة pic.twitter.com/nDaHwFGWmQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2022
إبن سمومة أبو خالد.[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ ساعة واحدة
طيبة الطيبة ،على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام.
بلسم الروح[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يجعلها سقيا رحمة