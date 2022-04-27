  • الأربعاء 27 أبريل

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على المصلين والمعتمرين في المسجد النبوي 

شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على المصلين والمعتمرين في المسجد النبوي 

شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على المصلين والمعتمرين في المسجد النبوي 
الرياض(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة على المصلين والمعتمرين في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وبدا في الفيديو، استمرار هطول الأمطار في بقاع وساحات مختلفة من الحرم النبوي الشريف.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أعلن عن استمرار الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة في معظم محافظات منطقة المدينة المنورة.

 


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ ساعة واحدة

طيبة الطيبة ،على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام.

[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 58 دقيقة

الله يجعلها سقيا رحمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.