سفارة اليابان بالرياض: بدء قبول طلبات منح الحكومة اليابانية للباحثين والجامعيين

الرياض(صدى):

كشفت سفارة اليابان في الرياض، عن بدء قبول طلبات منح الحكومة اليابانية 2023 “MEXT” للباحثين والجامعيين وطلبة كليات التدريب المتخصص.

وأوضحت السفارة، أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 مايو المقبل، على أن يتم إعلان نتائج فحص الطلبات بحلول 19 يونيو المقبل.

وأبانت أنه سيتم عقد الامتحانات التحريرية والمقابلة للطلاب الذين اجتازوا فحص الطلبات في مقر السفارة بالرياض في 20 يونيو المقبل، مشترطة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

ودعت السفارة المتقدمين من حاملي الجنسيات الأخرى إلى التواصل مع السفارة اليابانية في بلدانهم، منوهة بأنها ستستقبل الطلبات إلكترونيا فقط عبر بريدها الإلكتروني.

وناشدت السفارة، الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على الدليل الخاص بالمنح على موقعها الإلكتروني من هنا.