لون شعر سيدة يمنعها من الحصول على جواز سفر

لندن(صدى):

كشفت سيدة ثمانينية من المملكة المتحدة تدعى آن وينجفيلد، والبالغة من العمر 85 سنة ، عن رفض طلب حصولها على جواز سفر جديد بسبب لون شعرها الناصع البياض .

حيث بدأت في إجراءات تجديد جواز سفرها، بعد السماح بالسفر الدولي لأول مرة عقب جائحة كوفيد-19، إذ أرادت استئناف رحلاتها السياحية برفقة زوجها.

وطلبت وينجفيلد في 23 فبراير الماضي، الحصول على جواز سفر جديد عبر الموقع الإلكتروني لمكتب الجوازات البريطاني، لكن ميزة الفحص الآلي رفضت صورها.

وأفادت وينجفيلد بأنها أُبلغت أن الصورة المقدمة في الطلب لم تقبل لأن شعرها ”شديد البياض“ ويمتزج مع الخلفية“.

وأوضحت أنها حاولت مجددًا إرسال طلبها في اليوم التالي، فرفض الفحص الآلي صورها مرة أخرى.

وقال وينجفيلد :”أنها تجاهلت التحذير المقدم عبر الإنترنت بشأن صورتها وإرسالها على أي حال، وحصلت الآن على جواز سفرها”.

حيث تفاعل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مشكلة وينجفيلد للحصولها على جواز سفر، وأكد العديد منهم أنهم واجهوا نفس المشكلة.

ويُذكر أن هذه المشكلة تظهر عندما يحصل شخص من ذوي البشرة البيضاء وشعر أبيض على صورة جواز سفر على خلفية رمادية اللون، كما تتطلب الشروط، بحسب صحيفة ”ميرور“.