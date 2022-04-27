إلغاء الدوري الأوكراني لكرة القدم وحجب اللقب 

وكالات(صدى):

ألغت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم، الموسم وحجبت اللقب بسبب الوضع في البلاد عقب الغزو الروسي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه لم تُلعب أي مباريات منذ الغزو في فبراير شباط في ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة”.

وقالت الرابطة في بيان لها:”أندية كرة القدم في الدوري الممتاز الأوكراني أيدت اقتراح إنهاء موسم 2021-2022.. لأن البطولة لا يمكن أن تكتمل بسبب تمديد حالة الأحكام العرفية في أوكرانيا”.

وكانت آخر جولة من المباريات أقيمت في ديسمبر قبل العطلة الشتوية التي تستغرق 3 أشهر.

يذكر أن شاختار دونيتسك يتصدر الدوري برصيد 47 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطتين عن دينامو كييف.