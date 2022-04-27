شاهد.. بكاء جون ماري في مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي

وكالات(صدى):

أظهر مقطع فيديو، بكاء اللاعب الكاميروني جون ماري لاعب الشباب في مباراة أمس ضد الجزيرة الإماراتي، وسط تعاطف جماهير الشباب، وجاء ذلك بعد الضغوطات التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا بسبب تراجع مستواه.

وبدا في الفيديو، جون ماري يبكي بعد أن سجل الهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الـ68 في شباك نادي الجزيرة، وظهر ذلك جليًا خلال مصافحته للمدرب الروماني سوموديكا.

وكان الإعلامي تركي الغامدي عقب على بكاء اللاعب جون ماري، قائلًا:”‏دموع جون ماري بعد تسجيله الهدف تعكس حجم الضغوطات عليه، اللي تعاطف معه من جماهير الليث وغيرهم يدعي له في هذه الليلة المباركة أنه يسجل في المباراة الجاية أمام النصر.. عشان تخف الضغوطات عليه”.