  • الأربعاء 27 أبريل

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  3. شاهد.. فتاة كويتية: أبي أمير أو شيخ يتزوجني مو دكتور أو مهندس 

شاهد.. فتاة كويتية: أبي أمير أو شيخ يتزوجني مو دكتور أو مهندس 

شاهد.. فتاة كويتية: أبي أمير أو شيخ يتزوجني مو دكتور أو مهندس 
خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، فتاة كويتية تتحدث عن رفضها الارتباط بالدكتور والمهندس والمحامي، حيث استنكرت إمكانية إقدامها على هذه الخطوة.

وقالت الفتاة الكويتية:”فشر، أنا اتزوج دكتور أو مهندس، أنا أبي أمير أو شيخ وممكن وزير، لكن أخذلي دكتور ولا مهندس”.

وأشارت: “أنا تعبانة على نفسي ومهري نصف مليون دينار، يعني كل هالزين وأخذ لي واحد دكتور ولا مهندس ولا محامي أعوذ بالله، عيشة الفقراء ما أبيها”.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 31 دقيقة

تحتاجين دكتور يتزوجك في صالحك يعالجك عندك فيوز مضروبه في دماغك

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 7 دقائق

موب من زود راتب المهندس صار مثل اي راتب

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