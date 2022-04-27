شاهد.. فتاة كويتية: أبي أمير أو شيخ يتزوجني مو دكتور أو مهندس 

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، فتاة كويتية تتحدث عن رفضها الارتباط بالدكتور والمهندس والمحامي، حيث استنكرت إمكانية إقدامها على هذه الخطوة.

وقالت الفتاة الكويتية:”فشر، أنا اتزوج دكتور أو مهندس، أنا أبي أمير أو شيخ وممكن وزير، لكن أخذلي دكتور ولا مهندس”.

وأشارت: “أنا تعبانة على نفسي ومهري نصف مليون دينار، يعني كل هالزين وأخذ لي واحد دكتور ولا مهندس ولا محامي أعوذ بالله، عيشة الفقراء ما أبيها”.