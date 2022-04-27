شاهد.. فتاة كويتية: أبي أمير أو شيخ يتزوجني مو دكتور أو مهندس
أظهر مقطع فيديو، فتاة كويتية تتحدث عن رفضها الارتباط بالدكتور والمهندس والمحامي، حيث استنكرت إمكانية إقدامها على هذه الخطوة.
وقالت الفتاة الكويتية:”فشر، أنا اتزوج دكتور أو مهندس، أنا أبي أمير أو شيخ وممكن وزير، لكن أخذلي دكتور ولا مهندس”.
وأشارت: “أنا تعبانة على نفسي ومهري نصف مليون دينار، يعني كل هالزين وأخذ لي واحد دكتور ولا مهندس ولا محامي أعوذ بالله، عيشة الفقراء ما أبيها”.
حبظلم الاثول[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 31 دقيقة
تحتاجين دكتور يتزوجك في صالحك يعالجك عندك فيوز مضروبه في دماغك
السوسه[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 7 دقائق
موب من زود راتب المهندس صار مثل اي راتب