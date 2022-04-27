شاهد.. شدة العواصف التي تعرضت لها شرق أملج

جازان(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شدة العواصف التي تعرضت لها شرق أملج، إضافة إلى حدوث البرق والرعد.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة أملج والوجه وضباء والبدع وحقل.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيها من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.