تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

وكالات(صدى):

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقرر إقامتها 24 مايو المقبل، في إطار فعاليات المرحلة العشرين من منافسات الدوري المحلي.

وقالت رابطة الأندية المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، “أن مبارتي المصري مع الإسماعيلي وبيراميدز مع ايسترن كومباني المؤجلتين من المرحلة الرابعة عشرة للدوري ستقامان يوم السادس من شهر مايو المقبل”.

وأضافت:”ستنطلق مباريات الجولة الثامنة عشرة يوم 6 مايو والتي ستشهد تأجيل مباراة الإسماعيلي والأهلي بسبب مواجهته لوفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلتقي في ذات المرحلة من الدوري الزمالك مع إنبي، وبيراميدز مع المقاصة”.